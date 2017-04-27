Неформальный Совет ЕС обсудил на Мальте укрепление обороны Евросоюза и помощь Ливии - Могерини

Деятельность Евросоюза по укреплению своей политики безопасности и обороны и действия Евросоюза в том, что касается Ливии, были центральными темами неформальной встречи министров обороны в четверг в столице Мальты Валлетте, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы вместе сделали обзор различных областей деятельности, по которым желаем продвигаться дальше. В частности, что касается механизма постоянного структурированного сотрудничества", - отметила на заключительной пресс-конференции высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны.

Речь, по ее словам, шла об одновременном финансировании исследований в области безопасности и обороны и усилении оборонных возможностей в интересах всех.

Министры обсуждали проблему развертывания тактических групп быстрого реагирования, которые могут быть использованы в различных кризисных зонах в связи с наличием серьезных кризисных ситуаций. Главное препятствие для этих групп - финансирование их развертывания.

При этом Ф.Могерини оговорилась, что неформальный Совет ЕС решений не принимает. Но 18 мая министры вернутся к этим вопросам в рамках официального заседания Совета и примут заключения, которые затем будут представлены главам государств и правительств стран ЕС на Европейском Совете в конце июня, чтобы это вылилось в нечто более конкретное в области политики безопасности и обороны.

По мнению высокого представителя ЕС, политика безопасности и обороны востребована гражданами Евросоюза.

"Это одна из областей, в которой 60 лет спустя после подписания Римского договора европейская интеграция может иметь наиболее сплоченный характер", - констатировала Ф.Могерини.

Она считает, что именно в этой сфере европейская интеграция продвигается наиболее быстро.

"Что касается Ливии, мы обсуждали не только то, что происходит в открытом море - операцию "София", но также сделали обзор всех наших действий. Всего, что мы делаем на политическом уровне с целью добиться политического решения ливийского кризиса путем нашего участия в (ливийском - ИФ) "квартете" вместе с ООН, Лигой арабских государств и Африканским союзом, чтобы попытаться вместе поддержать заинтересованные ливийские стороны в контексте политического соглашения, из которого Ливия должна выйти единой страной, покончившей с террористами. Но в то же время не надо забывать, что речь идет о богатой стране, чьи богатства должны использоваться, когда будет найдено политическое решение", - объяснила глава дипломатии ЕС.

Она объявила, что в конце мая в Брюсселе состоится новое заседание "ливийского квартета". И в связи с этим в ЕС считают важным учитывать все аспекты обстановки и поднимать эти вопросы вместе с ливийскими сторонами.

По словам Ф.Могерини, не упускаются из вида и другие элементы безопасности (помимо операции "София"), в частности, усиление возможности ливийских властей обеспечивать безопасность, например, в областях гражданской защиты, юридической системы, управления границами - всюду, где страна нуждается в укреплении.

"Но также мы взаимодействуем с нашими африканскими партнерами в Сахеле, на юг от Ливии, чтобы обеспечить наилучший контроль над границами с целью усиления безопасности на всей ливийской территории. К сожалению, ситуация пока чрезвычайно сложная, но, во всяком случае, мы считаем, что есть шаги в правильном направлении", - сказала высокий представитель ЕС.

Она отметила "очень широкий консенсус среди государств-членов относительно абсолютной необходимости продолжать наши действия в рамках обязательств в отношении Ливии на земле и в море", и призвала "не забывать также гуманитарный раздел". В частности, Ф.Могерини напомнила о пакете ЕС в 120 млн евро для помощи местному населению.