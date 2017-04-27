События

18:55 27.04.2017

Частный сектор ОПК инициирует создание межведомственной рабочей группы по координации создания системы сертификации оборонной продукции по стандартам НАТО

Частный сектор украинского ОПК инициирует перед правительством создание специальной межведомственной рабочей группы, которая могла бы взять на себя координацию работы по созданию в Украине системы сертификации оборонной продукции по стандартам НАТО.

Соответствующее предложение озвучил в ходе 2-го международного "Украинского форума по обороне и безопасности'17" в четверг в Киеве председатель правления крупнейшего украинского производителя бронетехники НПО "Практика" Олег Высоцкий.

По его словам, для создания системы сертификации нужны: орган сертификации, лаборатории, оборудование и персонал.

"Это все еще можно сделать до 2020 года, если начать что-то делать", - отметил он, подчеркнув: без создания системы сертификации, украинскому ОПК будет сложно пройти сертификацию НАТО.

В 2014 году Украина активизировала диалог с НАТО о сотрудничестве в ОПК, в начале 2015 года Киев озвучил планы о присоединении к действующей для стран-членов альянса системе закупок вооружений. Также Украина планирует к 2020 году обеспечить в полном объеме перевод ОПК на стандарты НАТО.

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