Число заложников на оккупированной территории составляет 127 человек

Количество заложников, удерживаемых на оккупированных территориях, достигло 127-ми человек, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко на встрече с генеральным директором управления внешней политики МИД Португалии Франсишку Антониу Дуарте Лопешом.

"Рассказала португальскому коллеге о наших усилиях по освобождению заложников, которых на оккупированных территориях уже 127. Обратилась с призывом усилить давление на РФ в вопросе освобождения политзаключенных, продолжить и усилить санкции до полного выполнения Минских соглашений и деоккупации Крыма", - написала И.Геращенко на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Она отметила, что ключевыми темами встречи были ситуация на Донбассе, блок вопросов с безопасностью и гуманитарный, работа минских групп.

"Все мы обеспокоены ростом насилия против миссии СММ ОБСЕ на оккупированном Донбассе, требуем тщательного расследования подрыва автомобиля с патрулем ОБСЕ. Украина возлагает полную ответственность за гибель и ранения наблюдателей на боевиков, контролируемых РФ", - также указала И.Геращенко.