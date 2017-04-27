Боевики с начала суток совершили два десятка обстрелов опорных пунктов ВСУ

Боевики продолжают провокационные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе и с начала суток 27 апреля осуществили 19 обстрелов опорных пунктов украинских военных, в результате чего один боец ВСУ получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В обнародованной на странице пресс-центра штаба АТО в "Фейсбук" сводке по состоянию на 18.00 четверга отмечается, что на Приморском направлении огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов боевики накрывали позиции морских пехотинцев в районе н.п.Водяное. Из 82-мм минометов, вооружения БМП и противотанковых гранатометов били по позициям у Марьинки. Опорные пункты вблизи Красногоровки боевики обстреливали из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. Из стрелкового оружия били по бойцам ВСУ у Гнутово. Вблизи Павлополя и Марьинки действовали вражеские снайперы.

На Донецком направлении из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов члены незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции ВСУ у Авдеевки. По опорным пунктам вблизи Мироновского боевики вели огонь из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов крупных калибров. По украинским бойцам близ н.п.Троицкое и Каменка велся огонь из крупнокалиберных пулеметов.

"На Луганском направлении подразделения российско-оккупационных войск из гранатометов различных систем били по опорным пунктам в районе станицы Луганской и Сизого. Из стрелкового оружия противник обстреливал позиции вблизи Валуйского", - говорится в сводке.