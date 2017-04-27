Институт нацпамяти приостанавливает легализацию польских памятников в Украине

Украинский институт национальной памяти приостанавливает процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины и настаивает на объективном расследовании фактов уничтожения украинских мест памяти в Польше за период с 2014 по 2017 гг.

"В течение последних двух лет Институт работал над созданием механизмов узаконивания польских памятников и памятных знаков, установленных в Украине без каких-либо согласований с центральными или местными органами власти в период с 1991 по 2017 гг. Мы стремились достичь взаимопонимания с польской стороной в вопросе сохранения мест памяти обоих народов. Однако отсутствие надлежащей реакции польских властей на системное уничтожение украинских мест памяти в Польше вынуждает нас приостановить процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины", - говорится в заявлении Украинского института нацпамяти, распространенном главой института Владимиром Вятровичем в "Фейсбуке" в четверг.

Таким образом, как указано в заявлении, минимум 105 польских памятников и памятных знаков, построенных на территории Украины с 1991 по 2017 гг., остаются нелегальными.

Кроме того, Институт инициирует перед Государственной межведомственной комиссией по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий приостановление предоставления разрешений на проведение работ по поиску захоронений и благоустройству польских мест памяти в Украине.

"Обращаемся к представителям органов местного самоуправления с просьбой прекратить рассмотрение каких-либо обращений польских государственных институтов, отдельных лиц или общественных организаций о предоставлении разрешений на установку новых польских памятников и памятных знаков или реставрацию уже существующих", - также указано в заявлении.

В Институте отметили, что разрушение братской могилы воинов УПА в Грушовичах возле польского Перемышля - 15-й акт надругательства над местами памяти украинского народа в Польше за период с 2014 года.

"Эти случаи остаются без рассмотрения польскими правоохранительными органами. Польские власти не восстанавливает уничтоженные памятники. …за тот же период в Украине было совершено 4 акта надругательства над польскими местами памяти, и каждый раз украинская власть в кратчайшие сроки восстанавливала мемориальные объекты в их первоначальном виде, а по фактам вандализма открывали уголовные дела", - говорится в заявлении.

В Украинском институте национальной памяти также считают необходимым обратиться к польской стороне для уточнения вопросов относительно отсутствия реакции органов государственной власти и правоохранительных органов Польши на уничтожение братской могилы в Грушовичах и возможной судьбы остальных украинских памятников на территории Польши.

"Украинский институт национальной памяти готов к возобновлению сотрудничества с польскими партнерами сразу после открытого и прозрачного расследования всех фактов уничтожения украинских мест памяти, имевших место в течение 2014-2017 гг., привлечения к ответственности виновных лиц, восстановления и легализации уничтоженных украинских памятников за счет польской стороны", - подчеркивают в Институте.

Как сообщалось, в Польше местные власти демонтировали памятник Украинской повстанческой армии (УПА) на кладбище в селе Грушовичи возле Перемышля.

Министерство иностранных дел Украины обратится к польской стороне за официальными разъяснениями относительно демонтажа памятника.