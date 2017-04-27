Лондонские полицейские задержали вооруженного ножами мужчину

Сотрудники британской полиции задержали в четверг вблизи парламента в Лондоне молодого мужчину, вооруженного ножами, сообщают местные СМИ.

В полиции пояснили, что этого человека подозревают в планировании теракта, в его рюкзаке найдено несколько ножей.

"Мужчина был арестован по подозрению в хранении оружия, а также организации и подготовке террористических актов", - говорится в заявлении Скотланд-Ярда, которое приводит издание "Дейли телеграф".

По данным издания, мужчину задержали на улице Уайтхолл в центре города, расположенной неподалеку от Вестминстерского дворца.

Задержанный в настоящее время находится в полицейском участке. По словам очевидцев, которые приводит "Дейли телеграф", задержанный мужчина носит короткую стрижку и бороду. Он был одет в серые спортивные штаны и черную спортивную куртку с капюшоном. Согласно данным телеканала "Скай ньюс", мужчине 27 лет.

Сотрудники контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда продолжают расследование инцидента, территория в районе Вестминстер временно оцеплена.

22 марта в Лондоне произошло нападение, которое британская полиция квалифицировала как теракт. Сначала террорист на автомобиле совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем, вооружившись ножом, напал на группу полицейских возле здания парламента. В результате теракта погибли пять человек. Ранения получили десятки человек, преимущественно туристы - граждане 10 стран, помимо Великобритании. Террорист был застрелен.