Луценко обсудил с румынскими коллегами вопросы взаимодействия правоохранительных органов двух стран

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе рабочего визита в Румынию провел встречи с генпрокурором при Высшем суде кассации и юстиции Румынии и председателем Национального антикоррупционного директората этой страны.

"Во время встреч обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества во время выполнения актуальных запросов о международной правовой помощи, работы в направлении реформирования правоохранительных органов обоих государств и опыт расследования фактов насильственного подавления мирных акций протеста", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Украины, обнародованном в четверг.

Кроме этого, Ю.Луценко подробно проинформировал румынских коллег о ключевых достижения ведомства в сфере борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

"Уверен, что преодоление таких негативных явлений будет способствовать укреплению доверия к правоохранительным органам и государственного механизма в целом", - подчеркнул генпрокурор Украины.

В информации отмечается, что по результатам встреч румынской стороной выражена поддержка на пути реформирования органов прокуратуры Украины, а также подтверждена готовность к дальнейшему взаимодействию.