События

17:56 27.04.2017

Инспекционная группа Канады ознакомилась с фортификациями на линии разграничения на Донбассе – штаб

Многонациональная инспекционная группа Канады в рамках рабочего визита в четверг провела встречу с оперативно-тактической группировкой "Донецк" и ознакомилась с фортификационным обустройством опорных пунктов на линии разграничения.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в "Фейсбуке", многонациональную инспекционную группу Канады возглавляет подполковник Франсуа Казо. Они ознакомились с обстановкой в полосе ответственности группы "Донецк", в частности, с соблюдением требований о прекращении огня в соответствии с Минскими договоренностями.

"Офицеры украинской стороны проинформировали иностранных гостей об усовершенствовании фортификационного оборудования опорных пунктов на линии разграничения сторон, системы наблюдения и ведения разведки в полосе ответственности ОТГ "Донецк", - говорится в сообщении.

По завершении встречи руководитель инспекционной группы Ф.Казо выразил надежду, что сотрудничество между военными Канады и Украины продолжится.

ВАЖНОЕ

Число заложников на оккупированной территории составляет 127 человек

Боевики с начала суток совершили два десятка обстрелов опорных пунктов ВСУ

СБУ раскрыла схему финансирования "ДНР" экс-чиновником времен Януковича Шейбутом и его дочерью

Полиция Донецкой области перешла на усиленный режим службы – Аброськин

Трое маленьких детей погибли на пожарах в Запорожской области в среду

ПОСЛЕДНЕЕ

Частный сектор ОПК инициирует создание межведомственной рабочей группы по координации создания системы сертификации оборонной продукции по стандартам НАТО

Институт нацпамяти приостанавливает легализацию польских памятников в Украине

Лондонские полицейские задержали вооруженного ножами мужчину

Луценко обсудил с румынскими коллегами вопросы взаимодействия правоохранительных органов двух стран

Трамп посетит Израиль в сопровождении госсекретаря, своего зятя и дочери Иванки

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog5774.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА