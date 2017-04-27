Инспекционная группа Канады ознакомилась с фортификациями на линии разграничения на Донбассе – штаб

Многонациональная инспекционная группа Канады в рамках рабочего визита в четверг провела встречу с оперативно-тактической группировкой "Донецк" и ознакомилась с фортификационным обустройством опорных пунктов на линии разграничения.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в "Фейсбуке", многонациональную инспекционную группу Канады возглавляет подполковник Франсуа Казо. Они ознакомились с обстановкой в полосе ответственности группы "Донецк", в частности, с соблюдением требований о прекращении огня в соответствии с Минскими договоренностями.

"Офицеры украинской стороны проинформировали иностранных гостей об усовершенствовании фортификационного оборудования опорных пунктов на линии разграничения сторон, системы наблюдения и ведения разведки в полосе ответственности ОТГ "Донецк", - говорится в сообщении.

По завершении встречи руководитель инспекционной группы Ф.Казо выразил надежду, что сотрудничество между военными Канады и Украины продолжится.