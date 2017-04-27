Трамп посетит Израиль в сопровождении госсекретаря, своего зятя и дочери Иванки

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Израиль 22 мая, сообщил в четверг Ynetnews, англоязычный новостной сайт газеты "Едиот ахронот".

По данным издания, Д.Трампа, как ожидается, будут сопровождать госсекретарь Рекс Тиллерсон, постпред США при ООН Никки Хейли, старший советник Джаред Кушнер и его супруга, она же дочь президента Иванка.

"Едиот Ахронот" в четверг также сообщила, что президент США готовит новую инициативу по возобновлению дипломатического процесса на Ближнем Востоке. В рамках инициативы Д.Трамп объявит о поддержке принципа урегулирования на основе создания Палестинского государства. В то же время президент США намерен провозгласить, что Америка признает объединенный Иерусалим столицей Израиля. Это заявление не будет сопровождаться переносом посольства США в Иерусалим. Д.Трамп намерен объявить, что для такого шага еще не созрели условия, сообщает израильское интернет-издание NEWSru.co.Il

Д.Трамп собирается представить инициативу в ходе саммита, который он планирует созвать в Белом доме при участии Израиля, Палестинской национальной администрации (ПНА) и представителей умеренных арабских режимов.

3 мая президент США встретится с главой ПНА Махмудом Аббасом и познакомит его с основными положениями своей инициативы. После этой встречи станет ясно, примет ли ПНА участие в саммите, отмечают израильские СМИ.