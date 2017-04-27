События

16:40 27.04.2017

Танцовщику Барышникову вручили паспорт гражданина Латвии

Балетному танцовщику и актеру Михаилу Барышникову в торжественной обстановке в парламенте Латвии был вручен паспорт гражданина и подарен латвийский флаг, передает в четверг агентство BNS.

Ранее парламент единогласно постановил предоставить гражданство за особые заслуги М.Барышникову, который родился в Риге. В ходе церемонии танцовщик поблагодарил за эту честь и произнес речь на латышском языке.

М.Барышников учился в Рижском хореографическом училище, с 15 лет - в Ленинградском хореографическом училище им. Вагановой. В 1974 году во время гастролей М.Барышников остался в Канаде, а затем эмигрировал в США, где стал популярным артистом, выступал на самых знаменитых балетных сценах и снимался в кино.

В 2015 году Барышников играл в спектакле латвийского режиссера Алвиса Херманиса "Бродский/Барышников" в Новом Рижском театре, а в 2016 году на сцене Латвийской национальной оперы и балета состоялась премьера его моноспектакля "Письмо человеку".

М.Барышников является гражданином США, с которыми Латвия допускает двойное гражданство.

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