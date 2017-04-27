СБУ раскрыла схему финансирования "ДНР" экс-чиновником времен Януковича Шейбутом и его дочерью

Служба безопасности Украины разоблачила и ликвидировала еще одну схему финансирования так называемой "ДНР", к которой причастен бывший чиновник времен президентства Виктора Януковича Виктор Шейбут.

Руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук рассказал в четверг на брифинге в Киеве о том, что к каналу финансирования этой террористической организации причастен бывший чиновник времен В.Януковича, который занимал одну из руководящих должностей в налоговой службе и был близок к бывшему в то время премьер-министру Украины Николаю Азарову.

Кроме того, по словам А.Ткачука, установлено, что к схеме организации "ДНР" также причастна его дочь Екатерина Шейбут.

Представитель СБУ отметил, что в рамках проведения следственных действий установлено, что Е.Шейбут является секретарем фейкового гражданского движения "Донецкая республика".

"Она использует эту ситуацию для того, чтобы незаконно завладеть благодаря боевикам "ДНР" предприятиями на территории Донбасса, в частности, Донецким ликероводочным комбинатом", - рассказал А.Ткачук.

Он сообщил: "В рамках проведения следственных действий изъяты документы, которые подтверждают уплату налогов, уплату миллионных сумм платежей для того, чтобы финансировать т.н. "Донецкую народную республику" и непосредственно самого Захарченко".

При этом А.Ткачук добавил, что большие объемы средств перевозились также на контролируемую Украиной территорию.

Руководитель аппарата главы СБУ проинформировал, что спецслужба провела обыски в помещениях, а также банковских ячейках, которые принадлежат Е.Шейбут.