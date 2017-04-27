События

16:10 27.04.2017

На военном аэродроме в Одессе задержаны двое студентов с видеокамерой для квадрокоптера

В четверг около 13.00 на аэродроме авиационной комендатуры Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Одессе личный состав воинской части задержал двух гражданских лиц, у которых при себе была видеокамера для квадрокоптера.

"Задержанные – студенты одного из вузов – были переданы представителям Национальной полиции. Сейчас охрана воинской части осуществляется в усиленном режиме", - сообщает в четверг пресс-служба Минобороны Украины.

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