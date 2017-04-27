Трое маленьких детей погибли на пожарах в Запорожской области в среду

В Запорожской области за минувшие сутки в результате пожаров погибли 2-летний и 3-летний мальчики, а также 3-летняя девочка, сообщает в четверг пресс-служба ГУ Госслужбы Украины по ЧС в области.

Так, вечером 26 апреля произошел пожар в частном домовладении в с.Переможне Акимовского района. "Еще до прибытия пожарных мать вынесла детей из пылающего дома. Односельчанин на собственном автомобиле доставил малышей в больницу. К сожалению, мальчика 2015 г.р. и девочку 2014 г.р. спасти не удалось", - сообщили в пресс-службе.

Установлено, что во время возникновения пожара дети оставались в доме без присмотра взрослых.

Кроме этого, жертвой пожара стал и 3-летний мальчик - житель села Козаковское Вольнянского района, который также оставался без присмотра родителей. Утром в среду отец оставил ребенка в комнате смотреть телевизор, а сам перешел спать в другую комнату, и проснулся от сильного задымления в доме. Мужчина попытался искать в дыму сына, но огонь быстро распространялся по помещению.

"Во время тушения огня пожарные обнаружили в комнате тело 3-летнего ребенка, его 36-летний отец получил ожоги и был госпитализирован в центральную районную больницу Вольнянска", - рассказали спасатели.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать перегруженная электрическая розетка, поскольку через самодельные "переноски" к ней были подключены все электроприборы, что привело к короткому замыканию и возгоранию.