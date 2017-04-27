ВККСУ планирует в начале июня огласить рейтинг кандидатов на должность судей нового Верховного Суда – Козьяков

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) планирует в начале июня огласить рейтинг кандидатов на должность судей нового Верховного Суда, которые прошли все этапы конкурса, сообщил глава ВККСУ Сергей Козьяков.

"В период с 1 по 7 июня мы рассчитываем огласить рейтинг. Документы по этим кандидатам мы сразу передадим в Высший совет правосудия (ВСП), который примет по ним решение и передаст его президенту Украины", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Глава ВККСУ уточнил, что рейтинговые баллы будут выставляться кандидатам после проведения всех собеседований.

С.Козьяков сообщил, что по результатам трех дней (21, 24 и 26 мая) ВККСУ провела собеседования с 98 из 382 кандидатов в судьи нового Верховного Суда.

При этом по 12 кандидатам ВККСУ приняла решение, что эти кандидаты не смогли подтвердить способность совершать правосудие. Из этих 12 кандидатов девять судей, два адвоката и один научный работник. Такое решение означает, что коллегия ВККСУ согласилась с негативным заключением кандидатуры, которое вынес Общественный совет добропорядочности (ОСД)

Еще по 30 кандидатам коллегия ВККСУ приняла решение объявить перерыв и рассмотреть их кандидатуры полным составом ВККСУ на пленарном заседании. По словам С.Козьякова, это означает, что по этим кандидатам ОСД предоставил негативное заключение, при этом коллегия ВККСУ считает необходимым проверить и уточнить изложенные в этом заключении факты.

Относительно еще 56 кандидатов у коллегии ВККСУ не возникло вопросов.

"Фактически это означает, что эти кандидаты очень близки к положительному решению", - сказал С. Козьяков.

С. Козьяков отметил, что в день коллегия ВККСУ проводит собеседование с 8-9 кандидатами, собеседование длится не менее часа, максимальная продолжительность собеседования на сегодня составила около трех часов.

При этом, по словам главы ВККСУ, что иногда вопросы членов коллеги к кандидатам "перерастают в эмоциональную дискуссию".

Как сообщалось, 21 апреля ВККСУ начала собеседование с кандидатами на должности судей нового Верховного Суда Украины. К собеседованию допущены кандидаты, которые получили минимально допустимый бал во время первого этапа квалификационного оценивания.

Во время собеседования кандидаты, которые получили негативную оценку от Общественного совета добропорядочности (ОСД), предоставляют свои разъяснения относительно такой оценки. Если члены комиссии согласны с заключением ОСД о несоответствии кандидата требованиям добропорядочности и профессиональной этики, кандидатура будет вынесена на голосование всех членов ВККСУ. Заключение ОСД будет считаться отклоненным при условии, что за это проголосуют 11 из 16 членов ВККСУ.

Конкурс на занятие 120 должностей судей обновленного Верховного Суда стартовал в ноябре 2016 года. В целом к участию в конкурсе было допущено более 650 кандидатов.

Согласно принятой парламентом в минувшем году новой редакции закона "О судоустройстве и статусе судей", которую президент Украины Петр Порошенко подписал в июле 2016 года, в обновленный Верховный Суд будут входить не более 200 судей, а в его составе действуют Большая палата Верховного суда, кассационные административный, хозяйственный, уголовный, гражданский суды.