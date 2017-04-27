События

13:45 27.04.2017

Глава Одесской ОГА назвал переименование улиц в Одессе перед 2 мая провокацией

Глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов считает, что принятое депутатами Одесского горсовета в среду, 26 апреля, решение об уточнении 1531 топонима, в рамках которого части улиц Одессы, переименованных экс-главой Одесской области Михеилом Саакашвили вернули старые названия, является провокацией.

"Внезапно накануне трагических событий 2 мая депутаты горсовета принимают решение вернуть улицам старые названия. Да, в прошлогоднем варианте есть неоднозначные моменты, которые необходимо было обсуждать с жителями и обязательно провести общественные слушания. Но то, что произошло вчера - это провокация", - написал М.Степанов на своей странице в Facebook в четверг.

В качестве примера он назвал Валентину Терешкову, которая хотя и была первой женщиной космонавтом, в 2014 году проголосовала за аннексию Крыма.

"Я не знаю, награждена она отличия "За возвращение Крыма", но я знаю, что с этого началась агрессия России против Украины, это принесло смерть и разрушения на нашу землю", - подчеркнул глава Одесской ОГА.

Как сообщалось, Одесский городской совет в ходе сессии 26 апреля утвердил названия 1531 топонима (улиц, переулков, проспектов и т.п.) на русском и украинском языках. В рамках данного решения депутаты имплементировали решение историко-топонимической комиссии горсовета об изменении названий части улиц, которые своим решением переименовал экс-глава Одесской обладминистрации Михеил Саакашвили в мае 2016 года.

В частности в Одессу "вернулись" улицы "25-й Чапаевской дивизии, улица и переулок Бабушкина, улицы Гайдара, Белинского, Бадаева, Терешковой, проспект Маршала Жукова и т.д. Вместе с тем, ул.Карла Либкнехта стала ул. Небесной сотни, а переулок К.Либкнехта – переулком Героев Крут, девять Чапаевских переулков – Староказачьими переулками и т.д.

По данному факту прокуратура Одесской области начала уголовное дело по ч.2 ст.436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Как сообщалось, в соответствии с законом о декоммунизации экс-глава Одесской ОГА М.Саакашвили своим распоряжением присвоил новые названия приблизительно тремстам улицам, проспектами и переулкам Одессы и населенных пунктов Одесской области.

Тогда в Одессе "исчезли" улицы Днепропетровская дорога, Героев Сталинграда, проспект Маршала Жукова, ул.Чапаева, десять Чапаевских переулков и десятки других. Вместо них появились улицы Героев Крут, Ивана и Юрия Липы, Семена Палия, ул.Бернардацци, проспект Небесной сотни, ул.Ивана Мазепы, ул.Романа Шухевича и другие.

Такие действия со стороны М.Саакашвили вызвали неоднозначную реакцию со стороны одесситов, а также депутатов горсовета. После этого горсовет решил повторно переименовать улицы, а историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета предложила на рассмотрение горожан другие названия. Однако провести общественные слушанья по данному вопросу не удалось из-за противодействия активистов ряда правых организаций. В итоге Одесский горсовет разместил на своем сайте опрос относительно переименования улиц, в котором приняли участие около 5000 одесситов, 75% опрошенных высказались за сохранение названий улиц, которые они носили до мая 2016 года.

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