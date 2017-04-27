Один украинский боец погиб, 6 ранены в зоне АТО за сутки

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, шестеро получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий одни украинский военнослужащий погиб, еще 6 наших бойцов получили ранения. Мы выражаем соболезнования родным и близким воина, который погиб за Украину", - сказал А.Мотузяник на брифинге в четверг в Киеве.

Как в четверг ночью сообщил пресс-центра штаба АТО в Фейсбук, военнослужащий одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины погиб в результате обстрела боевиками позиций бригады направлении вблизи Торецкого Донецкой области.