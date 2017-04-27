События

12:52 27.04.2017

В Азербайджане могут запретить курить кальяны, чтобы уберечь от этого детей

Вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахар Мурадова считает необходимым запретить курение кальяна в объектах общественного питания.

"Никто не может отрицать наличие интереса у молодежи к курению кальяна. Поэтому, считаю необходимым законодательно запретить кальян на соседних с учебными заведениями территориях, в том числе и в объектах общественного питания", - заявила Б.Мурадова на совместном заседании пяти парламентских комитетов.

По ее словам, "кальян необходимо держать подальше от молодежи".

В свою очередь депутат Араз Ализаде предложил полностью запретить курение кальяна в Азербайджане. "Необходимо полностью запретить курение кальяна в Азербайджане. Кроме того, табачные изделия должны продаваться в специальных магазинах, а не в супермаркетах вместе с другими продуктами. И, желательно, чтобы эти специальные табачные магазины находились, минимум, в 500 метрах от учебных заведений, чтобы учащиеся не успевали на переменах бегать за покупкой сигарет", - сказал он.

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