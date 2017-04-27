События

12:34 27.04.2017

Семеро пассажиров минивэна пострадали в ДТП в Калуше

Правоохранители устанавливают, почему водитель автомобиля "Пежо Эксперт", который осуществлял перевозку людей, не справился с управлением автомобилем, что привело к аварии и травмированию семи пассажиров, сообщает Управление безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 апреля, около 9.00 на улице Ковжуна города Калуша. Как теперь установлено, 76-летний местный житель, управляя минивэном, притормозил на подъеме улицы, чтобы объехать препятствие слева. После этого автомобиль начал самовольно двигаться задним ходом, съехал с проезжей части дороги и столкнулся с углом дома", - сообщает в четверг Управление безопасности дорожного движения ДПД Нацполиции Украины.

В результате столкновения с травмами трое пассажиров госпитализированы в лечебные учреждения райцентра. У 64-летней жительницы Калуша диагностирован перелом руки, 32-летний калушанин получил перелом поясничного позвонка, а 70-летняя калушанка - закрытую черепно-мозговую травму. Еще четыре пассажира будут находиться на амбулаторном лечении.

Работники полиции изучают все обстоятельства и устанавливают причину совершения ДТП. По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины. В его рамках полицейские, в частности, проверяют техническое состояние автомобиля и состояние здоровья водителя в момент совершения аварии.

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