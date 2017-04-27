Замначальника отдела полиции во Львовской области задержали при получении 20 тыс. грн взятки
Заместители начальника отдела полиции во Львовской области задержали сотрудники СБУ и прокуратуры при получении взятки в 20 тыс. грн.
Как сообщает в четверг пресс-служба управления СБУ во Львовской области, майор полиции вымогал у местного жителя 22 тыс. грн за непривлечение его к уголовной ответственности за кражу.
Сотрудника полиции задержали при получении 20 тыс. грн.
Открыто уголовное производство по признакам части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).