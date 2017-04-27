События

12:32 27.04.2017

В Ривненской области под забором склада с горючим взорвался неизвестных предмет

Неизвестные бросили взрывоопасный предмет под забор склада с горючим Тыла Вооруженных сил Украины в г.Дубно Ривненской области, никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в четверг, 27 апреля, около 10:20 из неизвестного автомобиля под забор части был выброшен пакет, который взорвался.

Потерь и повреждений нанесено не было.

"Сейчас охрана военного объекта усилена. Обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами", - сказано в сообщении.

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