В Ривненской области под забором склада с горючим взорвался неизвестных предмет

Неизвестные бросили взрывоопасный предмет под забор склада с горючим Тыла Вооруженных сил Украины в г.Дубно Ривненской области, никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в четверг, 27 апреля, около 10:20 из неизвестного автомобиля под забор части был выброшен пакет, который взорвался.

Потерь и повреждений нанесено не было.

"Сейчас охрана военного объекта усилена. Обстоятельства происшествия выясняются правоохранительными органами", - сказано в сообщении.