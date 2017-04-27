События

11:27 27.04.2017

Минздрав Украины учтет сложность работы врачей в горных районах при финансировании первичного уровня

Министерство здравоохранения Украины намерено учитывать сложность работы врачей, обусловленной проблемой доступа к пациентам, при финансировании первичного уровня предоставления медицинской помощи, сообщается на сайте ведомства.

"Нам необходимо сделать так, чтобы деньги платили по справедливому принципу. То есть, так, чтобы у врача была возможность получать деньги в соответствии с выполненной работой, ее сложностью и качеством", - цитирует пресс-служба замминистра здравоохранения Павла Ковтонюка.

По его словам, бюджет на одного больного в Киеве и горной местности должен формироваться с применением дифференцированного подхода.

Как сообщал ранее Минздрав, в среднем тариф обслуживания одного пациента будет составлять 210 грн. При этом будут введены повышающие коэффициенты за ведение врачами детей и лиц пожилого возраста.

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