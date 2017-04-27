События

09:49 27.04.2017

В ОРДО проследовали 24 грузовика с гумпомощью от международных организаций

Международный Комитет Красного Креста и благотворительная организация "Человек в беде" направили на неподконтрольные Киеву территории Донецкой области 24 грузовика с гуманитарной помощью, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на въезд на неконтролируемую территорию проследовали 14 грузовых автомобилей от миссии Международного Комитета Красного Креста и 10 грузовиков от благотворительной организации "Человек в беде", - сообщила в четверг пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продукты питания, средства гигиены, медикаменты, а также строительные материалы общим весом более 412 тонн.

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