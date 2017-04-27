Белый дом представил проект самой масштабной налоговой реформы в США с 1986г

Администрация президента США Дональда Трампа в среду представила проект налоговой реформы США, которая была одним из главных предвыборных обещаний американского лидера.

"Исторический документ" уместился на одну страницу - пресс-релиз Белого дома с перечислением основных тезисов. В ходе устных презентаций суть ряда вопросов раскрывали министр финансов США Стивен Мнучин и директор Национального экономического совета Гэри Кон.

Налог на прибыль компаний предлагается сократить более чем вдвое - с 35% до 15%, причем как для крупных корпораций, так и для малого и среднего бизнеса. Также будет введена пониженная ставка на репатриацию прибыли компаний из-за рубежа, что, по мнению президента и его команды, простимулирует возвращение этих денег в США. По данным организации Oxfam, крупные американские корпорации хранят за рубежом около $1,6 трлн, в том числе Apple - свыше $200 млрд, Pfizer - $193 млрд, Microsoft - $124 млрд, General Motors - $104 млрд.

В дальнейшем власти обещают отменить налог на международную прибыль компаний, который сейчас составляет 35%. С.Мнучин уверен, что это поможет вернуть в страну "триллионы долларов".

Проект предполагает упрощение персонального налогообложения: вместо семиступенчатой шкалы с верхней планкой 39,6%, которая действует сейчас, предлагается создать три ставки: 10%, 25% и 33%. В рамках предвыборной кампании Д.Трамп предлагал более высокие уровни - 12%, 25% и 35%.

Также предполагается вдвое увеличить налоговый вычет для семейных пар, в результате чего от налогообложения почти полностью освободят первые $24 тыс. их совместного годового дохода. Кроме того, постепенно будет отменен налог на наследство.

"Это великолепный план, - прокомментировал Д.Трамп состоявшуюся презентацию. - Он вернет людям работу".

Белый дом упомянул, что реформа будет самой масштабной в истории страны. Однако СМИ дают более скромную оценку: изменения (если их утвердит Конгресс) будут самыми значительными с 1986 года, что соответствует предвыборной платформе Д.Трампа - он был нацелен на наиболее широкие преобразования со времен президента Рональда Рейгана (1981-1989 гг.).

Экономисты Д.Трампа уверены, что преимущества от снижения налогов приведут к повышению прибыли компаний и располагаемого дохода их работников, в результате чего вырастут потребительские расходы, которые составляют почти три четверти американского ВВП. Эта теория была весьма популярна в 1980-е годы, но сейчас многие экономисты и эксперты по бюджету сомневаются в ее реалистичности.

"К сожалению, похоже, (президентская - ИФ) администрация использует экономический рост как волшебную палочку - дешевое решение всех наших проблем", - комментирует президент внепартийного Комитета по вопросам ответственного федерального бюджета в Конгрессе США Майя Макгинис. По ее словам, вместо волшебного решения Штаты ждет лишь увеличение бюджетного дефицита и госдолга.

По оценкам консервативного Tax Foundation (склонного поддерживать республиканцев, как отмечает Fox Business), даже с учетом усиления роста ВВП план Трампа за 10 лет проделает в федеральном бюджете дыру в размере от $2,6 млрд до $3,9 млрд.

Между тем Г.Кон в среду заверил, что налоговая реформа поможет снизить госдолг США.

Как сообщает CNN, в кулуарах Конгресса республиканцы открыто выражают недовольство предложениями Д.Трампа, хотя на пресс-конференции спикер Палаты представителей Пол Райан попытался создать впечатление, что партия выступает единым фронтом и поддерживает своего президента.

В ходе выступления Г.Кон привел занимательную статистику: американцы тратят 7 млрд человекочасов в год, чтобы подготовить налоговые декларации и соблюсти все требования, при этом почти все вынуждены прибегать к помощи дорогостоящих налоговых консультантов. Считается, что новая система налогообложения снизит это бремя.

Сам Д.Трамп не собирается раскрывать информацию о своих налогах, сообщил С.Мнучин в ответ на вопросы журналистов. Он добавил, что президент уже опубликовал "много информации" о своих налогах. Последние 40 лет все президенты США публиковали налоговые декларации, однако Д.Трамп отказался это делать как до, так и после выборов.