События

09:33 27.04.2017

В Николаеве задержаны лица, торговавшие оружием со склада военной части

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками военной прокуратуры задержали в Николаеве двоих злоумышленников, продававших оружие со склада одной из военных частей, сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы задержали дельцов при попытке сбыта партии военных средств поражения. Правоохранители изъяли у задержанных два автомата АКС, 960 патронов, два килограмма тротила, два килограмма пластида, 17 магазинов, 13 электродетонаторов, три зажигательные трубки, два капсюль-детонаторы и 30 запалов к гранатам", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

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