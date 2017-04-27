В Николаеве задержаны лица, торговавшие оружием со склада военной части

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками военной прокуратуры задержали в Николаеве двоих злоумышленников, продававших оружие со склада одной из военных частей, сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы задержали дельцов при попытке сбыта партии военных средств поражения. Правоохранители изъяли у задержанных два автомата АКС, 960 патронов, два килограмма тротила, два килограмма пластида, 17 магазинов, 13 электродетонаторов, три зажигательные трубки, два капсюль-детонаторы и 30 запалов к гранатам", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.