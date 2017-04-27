В Славянске открыт центр психологической реабилитации "Промир"

В Славянске (Донецкая область) открылся Центр психологического восстановления "Промир", в церемонии открытия принял участие уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Сегодня каждый четвертый ребенок в Донецкой и Луганской областях нуждается в психологической помощи, поэтому доступ к услугам профессиональных психологов является чрезвычайно важным для каждого ребенка, который живет рядом с войной и ежедневно находится под влиянием стресса", - заявил Н.Кулеба на церемонии открытия центра.

Центр будет предоставлять безоплатную комплексную психологическую помощь детям и взрослым.

Центр организован гражданской организацией "Промир" – объединением профессиональных практикующих психологов, начавших работу в Славянске сразу после освобождения от российско-оккупационных войск. Донорами центра стали частные лица, гуманитарная американская организация Mercy Co и инициатива Папы Римского "Папа для Украины".

"По предварительным подсчетам, ежегодно более 1000 детей и взрослых будут получать в Центре услуги по разным направлениям", - отмечают в сообщении.