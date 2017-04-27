Неизвестный обстрелял рейсовый автобус вблизи Дрогобыча

В среду, 26 апреля, неизвестный совершил обстрел рейсового автобуса на дороге между селами Нагуевичи и Уриж (Львовская область), сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Обстрел производился из салона автомобиля "Мерседес Спринтер".

"Правоохранители установили, что повреждено боковое окно автотранспорта. В это время в автобусе находился только водитель, он не пострадал", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Личность злоумышленника устанавливается.