События

08:24 27.04.2017

Волонтеры "Евровидения-2017" приступают к работе

25 апреля состоялось торжественная церемония посвящения 900 волонтеров "Евровидения-2017", отобранных из 12 тыс желающих, сообщает пресс-служба конкурса.

Церемония прошла у здания Киевской городской государственной администрации.

Благодарность волонтерам выразили мэр Киева Виталий Кличко, ивент-менеджер песенного конкурса Кирилл Воронин и победительница "Евровидения-2004" Руслана Лыжичко.

"Две недели вся Европа будет гостить в Киеве. И мы должны продемонстрировать, что можем проводить такие мероприятия на самом высоком уровне", - заявил на церемонии К.Воронин.

В ближайшее время волонтеры пройдут инструктажи и приступят к вполнению свох прямых обязанностей.

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