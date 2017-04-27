События

08:17 27.04.2017

В преддверии "Евровидения-2017" СБУ провела антитеррористические учения

Координационная группа Антитеррорстического центра Главного управления Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области провела специальные учения в преддверии песенного конкурса "Евровидение-2017", сообщает пресс-служба ведомства.

Учения проходили на базе "Международного выставочного центра, где пройдет конкурс.

"Учения состоялись в условиях максимально приближенных к реальным. Отработано взаимодействие правоохранительных ведомств, уполномоченных на борьбу с терроризмом, спасательных служб и органов власти. По условиям обучения, вооруженные огнестрельным оружием и взрывчаткой "террористы" взорвали легковой автомобиль, захватили заложников, забаррикадировались в помещении МВЦ и сообщили о своих требованиях", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Учения прошли успешно: оперативные сотрудники задержали "террористов", медики оказали помощь "раненым", взрывотехники обезвредили "взрывчатку", найденную в здании.

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