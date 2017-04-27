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08:06 27.04.2017

В Вашингтоне заявляют, что открыты для переговоров по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова, но готовы защищать себя и союзников

США открыты для переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, но при необходимости готовы защищать себя и своих союзников.

"США выступаю за стабильность и мирную денуклеаризацию Корейского полуострова. Мы по-прежнему открыты для переговоров для достижения этой цели", - говорится в совместном заявлении Пентагона, госдепартамента и национальной разведки США, распространенном в среду.

"Тем не менее, мы по-прежнему готовы защищать себя и наших союзников", - подчеркивается в документе.

В заявлении отмечается, что все предыдущие попытки заставить КНДР свернуть ядерную и ракетную программы не увенчались успехом. "С каждой провокацией Северная Корея подрывает стабильность в Северо-Восточной Азии и представляет собой растущую угрозу для наших союзников и США", - говорится в документе.

Авторы заявления подчеркивают, что усилия КНДР по созданию ядерного оружия "являются первоочередной угрозой национальной безопасности и высшим приоритетом во внешней политике" США.

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