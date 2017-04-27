События

07:49 27.04.2017

Киевские автобусы №24 и №114 будут временно работать по графику выходного дня

В связи с ограничением транспортного движения на период проведение песенного конкурса "Евровидение-2017" будет изменен график движения нескольких автобусных маршрутов, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные КП "Киевпастранс".

"В связи с закрытием движения транспорта на ул.Крещатик на участке от ул.Михайловской до ул.Богдана Хмельницкого, с 26 апреля по 18 мая в рамках организации фан-зоны "Eurovillage" движение автобусов маршрутов № 24 и № 114 организуется по графику выходного дня", - говорится в сообщении на сайте КГГА

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