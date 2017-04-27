Полиция обнаружила 10 тонн асфальта в лесу в Луганской области

Сотрудники Новопсковского отдела Национальной полиции обнаружила в лесу в Луганской области порядка 10 тонн свежей асфальтной смеси неподалеку от асфальтного завода, принадлежащего Новопсковскому филиалу "ГП Луганскоблрайавтодор", сообщает начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

"Данная смесь черного цвета вероятно была отгружена прямо посреди лесного массива, вместо того чтобы быть использованной для надлежащего проведения ремонтных работ на дорогах Новопсковского района", - написала Т.Погукай на своей странице в Фейсбук.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст.367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Обстоятельства происшествия и круг причастных лиц устанавливаются.