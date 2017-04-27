События

07:31 27.04.2017

Полиция обнаружила 10 тонн асфальта в лесу в Луганской области

Сотрудники Новопсковского отдела Национальной полиции обнаружила в лесу в Луганской области порядка 10 тонн свежей асфальтной смеси неподалеку от асфальтного завода, принадлежащего Новопсковскому филиалу "ГП Луганскоблрайавтодор", сообщает начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

"Данная смесь черного цвета вероятно была отгружена прямо посреди лесного массива, вместо того чтобы быть использованной для надлежащего проведения ремонтных работ на дорогах Новопсковского района", - написала Т.Погукай на своей странице в Фейсбук.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ст.367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Обстоятельства происшествия и круг причастных лиц устанавливаются.

ВАЖНОЕ

Боевики за сутки совершили 47 обстрелов позиций сил АТО, в результате которых один военнослужащий погиб, а шестеро получили ранения – штаб

Один украинский военнослужащий погиб в результате обстрела боевиков – штаб

Суд по продлению меры пресечения Насирову продолжится утром

В розыск объявлены бывшие гендиректор и исполнительный директор Одесского НПЗ, причастные к "схеме Курченко"

На заседании ТКГ в Минске стороны выразили готовность погасить задолженность и возобновить поставки воды на НКТ– Сайдик

ПОСЛЕДНЕЕ

Волонтеры "Евровидения-2017" приступают к работе

В преддверии "Евровидения-2017" СБУ провела антитеррористические учения

В Вашингтоне заявляют, что открыты для переговоров по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова, но готовы защищать себя и союзников

Киевские автобусы №24 и №114 будут временно работать по графику выходного дня

Запорожский горсовет направил 40 млн грн на повышение тарифных разрядов учителям

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА