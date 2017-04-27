Боевики за сутки совершили 47 обстрелов позиций сил АТО, в результате которых один военнослужащий погиб, а шестеро получили ранения – штаб

За прошедшие сутки боевики 47 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате чего погиб 1 украинских военнослужащий, а 6 – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении боевики обстреливали Широкино из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП и БТР, гранатометов и стрелкового оружия, Водяное – из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Березовое – из минометов калибра 82 мм, Марьинку – из вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, Красногоровку, Новотроицкое и Павлополь – из гранатометов и стрелкового оружия, Гнутово – из крупнокалиберных пулеметов, а Чермалык – из стрелкового оружия. Кроме того, в районе Марьинки действовали вражеские снайперы.

"На Донецком направлении, по позициям вблизи Троицкого противник бил из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов и стрелкового оружия. Минометы калибра 82-мм, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие враг применял по опорным пунктам рядом с Верхнеторецким. По защитникам Авдеевки противник вел огонь из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а защитников населенного пункта Пески обстреливал из гранатометов и пулеметов крупного калибра. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг бил по позициям рядом с Майорским и Новгородским. Также под Новгородским действовали вражеские снайперы", - говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук.

На Луганском направлении боевики обстреливали Новоалександровку из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Попасную – из минометов калибра 120 мм, Троицкое – из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Новозвановку – из гранатометов и пулеметов, Станицу Луганскую – из гранатометов и стрелкового оружия.

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня… По данным разведки штаба АТО, в результате адекватного ответа противнику огнем, в течение 25 и 26 апреля уничтожено 3 российских наемников, еще 7 боевиков незаконных вооруженных формирований ранены", - отмечают в сообщении.