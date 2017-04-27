Запорожский горсовет направил 40 млн грн на повышение тарифных разрядов учителям
Депутаты Запорожского горсовета направили 40 миллионов бюджетных гривен на повышение тарифных разрядов педагогам подведомственных городу учебных заведений, сократив на эту сумму финансирование строительства нового пассажирского терминала "Международный аэропорт "Запорожье" .
Как сообщили в пресс-службе Запорожской мэрии, в среду в ходе пятнадцатой сессии Запорожского городского совета депутаты проголосовали решение о повышении заработной платы с 1 апреля педагогам подведомственных детских садов.
"Также, по инициативе городского головы, повысить зарплаты решено не только воспитателям детских садов, как планировалось первоначально, но и педагогическим работникам профессионально-технических, внешкольных учреждений, школ эстетического воспитания, музыкальных школ, финансируемых из бюджета Запорожья" - отмечается в сообщении.
Как подчеркнули в мэрии, в соответствие с Постановлением Кабинета Министров Украины заработная плата соответствующей категории педагогических работников должна быть повышена с сентября 2017 года на два разряда, однако органы местного самоуправления Запорожья по собственному желанию повысили зарплату раньше.
" Уже сегодня, по моему распоряжению, специалистами департамента финансов будут подготовлены все необходимые документы. Уже в апреле педагоги указанных категорий получат повышенную зарплату, - отметил городской голова Владимир Буряк.
Кроме того, в мэрии уточнили, что по предложению городского головы 40 млн. гривен для повышения зарплат педагогам подведомственных городу учебных заведений найдены в бюджете за счет уменьшения финансирование реконструкции нового пассажирского терминала в Международном аэропорту "Запорожье".