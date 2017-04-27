Суд отпустил под домашний арест гендиректора ВостГОКа Сорокина

Соломенский районный суд города Киева отпустил под домашний арест генерального директора государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" (Днепропетровская область) Александра Сорокина, подозреваемого в завладении 17 млн долларов при закупке урана для госпредприятия.

Судья Виктория Кицюк сочла выдвинутые А.Сорокину подозрения обоснованными, но не усмотрела социальной опасности в нахождении его не под стражей и избрала ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

При этом, В.Кицюк отказалась отдать подозреваемого на поруки депутатам Верховной Рады от "Народного фронта" Юрию Березе, Виталию Сташуку и Геннадию Кривошее.

Ранее антикоррупционные органы сообщили А.Сорокину о подозрении.