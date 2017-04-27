События

02:04 27.04.2017

Один украинский военнослужащий погиб в результате обстрела боевиков – штаб

Один военнослужащий одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины погиб в результате обстрела боевиками позиций бригады, сообщает пресс-центр штаба Антитеррористической операции.

"По предварительной информации, в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задания на Донецком направлении вблизи Торецкого, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук.

На данном направлении боевики применяли для обстрелов крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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