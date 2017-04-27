Суд по продлению меры пресечения Насирову продолжится утром

Соломенский районный суд Киева принял решение продолжить рассмотрение вопроса о продлении меры пресечения отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову утром в четверг, 27 апреля.

Заседание под председательством судьи Виктории Кицюк объявил перерыв и продолжит рассмотрение вопроса о продлении меры пресечения Р.Насирову в четверг в 9.45 утра.

Как сообщалось, Соломенский районный суд города Киева начал заседание по вопросу продления меры пресечения отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову.

НАБУ подозревает Р.Насирова в том, что он в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочках сумм платежей с рентной платы за пользование недрами, задействованных в так называемой "газовой схеме Онищенко (выехавшего за границу народного депутата Александра Онищенко – ИФ)", что причинило ущерб государству на общую сумму 2,019 млрд грн.

Р.Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

2 марта детективы НАБУ объявили о подозрении в совершении преступления главе ГФС, после чего осуществили его задержание в больнице "Феофания".

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. В то же время Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд назначить Р.Насирову залог в сумме 2 млрд грн.

Апелляционный суд г. Киева 13 марта 2017 года оставил решение суда первой инстанции без изменений.

16 марта стало известно, что супруга Р.Насирова внесла за него залог в размере 100 млн грн, сам он вышел из-под стражи. После этого Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила о намерениях ходатайствовать о наложении ареста на все имущество Р.Насирова.

Как сообщила в среду САП на странице в соцсети Фейсбук, согласно ч. 6 ст. 194 Уголовного процессуального кодекса Украины, в случае необходимости срок меры пресечения может быть продлен по ходатайству прокурора.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура считает, что основания для избрания Романа Насирову меры пресечения остались без изменений, поэтому просит суд продлить действующий меру пресечения сроком на 60 суток", - отметили в САП.