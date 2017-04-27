События

00:32 27.04.2017

Харьковские художники-аматоры проведут благотворительную выставку и аукцион по сбору средств на микроавтобус для паллиативной службы областного дома-ребенка Харькова

В пятницу, 28 апреля, в библиотеке Харьковского Национального университета им.Каразина откроется благотворительная выставка, средства от которой будут направлены на покупку микроавтобуса для выездной паллиативной службы Харьковского областного специализированного дома ребенка №1.

"На выставке будут работы 13 харьковских художников. Это 12 художников из нашей группы "Вдохновение", 11 из них – художники-аматоры, в том числе и 6 школьников. Буквально 3 дня назад к нам присоединилась Елена Федотова, которая проработала 13 лет в областном доме ребенка. Она случайно узнала об акции и предложила свои работы", - сказала корреспонденту агентства Интерфакс-Украина художник-преподаватель, организатор выставки Олеся Повыдыш.

По ее словам, выставка будет работать до 18 мая (за исключением праздничных и выходных дней). Посетители смогут купить понравившиеся работы. Те, которые не будут проданы, планируется выставить на аукцион, который пройдут в последний день работы выставки. Средства от аукциона также будут перечислены для покупки микроавтобуса для выездной паллиативной службы.

По словам руководителя паллиативного отделения Харьковского областного специализированного дома ребенка №1 Натальи Коноваловой, после покупки микроавтобуса специалисты смогут оказывать паллиативную помощь тяжелобольным детям даже в самых отдаленных уголках Харьковской области.

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