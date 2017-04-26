События

23:13 26.04.2017

Тереза Мэй в разы популярнее экс-премьеров Великобритании Тэтчер и Блэра - опрос

Британский премьер-министр Тереза Мэй опережает по популярности бывших глав правительства страны, свидетельствует опрос компании Ipsos Mori, результаты которого публикует в среду веб-сайт издания "Индепендент".

Так, 61% респондентов положительно оценивают деятельность Т.Мэй на посту главы правительства страны.

В то же время в поддержку Тони Блэра, когда политик занимал должность британского премьера, высказывались 52% опрошенных. В свою очередь, Маргарет Тэтчер высоко оценивали 48% человек.

Как отмечает "Индепендент", уровень поддержки Т.Мэй стал рекордно высоким с момента начала проведения подобного опроса в 1970-х годах.

ВАЖНОЕ

В розыск объявлены бывшие гендиректор и исполнительный директор Одесского НПЗ, причастные к "схеме Курченко"

На заседании ТКГ в Минске стороны выразили готовность погасить задолженность и возобновить поставки воды на НКТ– Сайдик

Экономическая подгруппа ТКГ не приняла никаких решений по вопросу блокады Донбасса – Сайдик

Боевики с начала суток 18 раз обстреляли силы АТО, боец ВСУ получил ранение

В ПАСЕ потребовали от РФ выполнения предписания Суда ООН по Меджлису и украинскому языку в Крыму - Арьев

ПОСЛЕДНЕЕ

Будущее энергетики Украины в ВЭС, СЭС, парогазовых установках и накопителях энергии -- бизнесмен Григоришин

Депутаты предложат альтернативный правительственному законопроект о разрешении купли-продажи земли физ- и юрлицам с 2018г

В Запорожье задержан врач, вымогавший взятку за оформление инвалидности

Обыски СБУ в Dragon Capital касались признанной "шпионской" программы контроля рабочего времени

Фигурант дела о захвате 4 сельхозпредприятий на Днепропетровщине пытался подкупить полицейского

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog5773.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА