В Запорожье задержан врач, вымогавший взятку за оформление инвалидности

В Запорожье задержан врач областной клинической больницы, который вымогал и получил от пациента взятку 1000 долларов США за позитивное решение экспертной комиссии о предоставлении инвалидности.

Как сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Запорожской области, 26 апреля, сразу после получения им взятки в сумме 1000 долларов США, полицией задержан врач-невролог коммунального учреждения "Запорожская областная клиническая больница".

"В такую сумму врач оценил решение вопроса об оформлении позитивного решения экспертной комиссии по назначению инвалидности с установлением диагноза необратимого характера заболевания" - отметили в пресс-службе.

Открыто досудебное уголовное производство по признакам ч.3 ст.368 УК Украины – "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом".

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.