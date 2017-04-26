Обыски СБУ в Dragon Capital касались признанной "шпионской" программы контроля рабочего времени

Обыски в офисе ООО "Драгон Капитал" (Киев, украинская структура Dragon Capital) касались программы контроля рабочего времени сотрудников компании, признанной "шпионской", сообщается на странице Dragon Capital в сети "Фейсбук".

"Как оказалось, программное обеспечение (ПО), которое СП ООО "Драгон Капитал" в 2015 году официально приобрело у украинской компании ООО "Стахановец ПРО", являющейся правовладельцем ПО, и планировало использовать в качестве системы контроля рабочего времени сотрудников СП ООО "Драгон Капитал", в 2016 году было признано "специальным техническим средством негласного получения информации" на основании экспертного заключения, осуществленного в рамках криминального производства", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ пытались изъять всю компьютерную технику компании, что практически парализовало бы деятельность "Драгон Капитала" и как торговца ценными бумагами, и как депозитарного учреждения.

"Благодаря реакции премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, других публичных деятелей и СМИ в дальнейшем обыск прошел без нарушения и силового давления со стороны сотрудников СБУ и компания в настоящее время работает в обычном режиме", - отмечено в сообщении.

По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР) ООО "Стахановец ПРО" зарегистрировано в Днепре. Учредителями общества являются компания "СТАХ СТАФФ МОНИТОРИНГ СОЛЮШНЗ ЛИМИТЕД" (Кипр), конечными бенефициарями которой выступают: гражданин РФ Игорь Боровиков и двое граждан Украины Сергей Шамшин и Михаил Яхимович.

Ранее в этот день в офисе инвестиционной компании Dragon Capital (Киев) сотрудники СБУ провели обыски и изъяли технику.

Как сообщила руководитель пресс-службы Dragon Capital Ольга Белобловская, обыски в офисе Dragon Capital связаны с обвинением в незаконном использовании ПО.

В то же время О.Белобловская заявила, что компания легально и официально приобрела ПО.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина в среду, 26 апреля, сообщил о поступившей ему информации об обысках в Dragon Capital и поручил правительственному уполномоченному по вопросам инвестиций, первому замминистра финансов Оксане Маркаровой связаться с Dragon Capital для выяснения ситуации.

"Я не имею права вмешиваться в работу СБУ, но полагаю, что там все должно происходить адекватно, без паралича работы инвестиционного фонда. Какие тогда портфели инвестиций зайдут в Украину?!" – сказал премьер.

Основанная в 2000 году Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.

Ранее миноритарным пакетом Dragon Capital с 2007 года владел Goldman Sachs, один из крупнейших мировых банков. В начале апреля 2017 года инвесткомпания заключила соглашение с банком об обратном выкупе своих акций.