В розыск объявлены бывшие гендиректор и исполнительный директор Одесского НПЗ, причастные к "схеме Курченко"

Следственный судья Приморского райсуда г.Одессы предоставил разрешение на задержание и доставку в суд для избрания меры пресечения бывших генерального директора и исполнительного директора ОАО "Одесский НПЗ", сообщается на сайте Генпрокуратуры Украины.

"Указанные топ-менеджеры подозреваются в уклонении от уплаты налогов в составе преступной организации с использованием возможностей Одесского нефтеперерабатывающего завода, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 2 млрд грн налогов и сборов (ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 - ч.3 ст.212, 366 УК Украины)", - говорится в обнародованном в среду сообщении.

Сейчас двое бывших должностных лиц НПЗ объявлены в розыск. "По имеющейся информации указанные лица скрываются на территории Российской Федерации", - говорится в информации.

Также в органах прокуратуры сообщают, что в настоящее время продолжаются обыски в помещениях ОАО "Одесский НПЗ".

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление Главного управления Национальной полиции в Одесской области, а прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту создания преступной организации и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Всего в ходе расследования прокуратура Одесской области совместно с органами полиции и Управлением Службы безопасности Украины в области сообщили о подозрении 16 фигурантам преступных сделок с нефтепродуктами по так называемой "схеме С.Курченко". В отношении одного лица судом уже вынесен обвинительный приговор.

22 апреля текущего года по ходатайству прокуратуры судом арестован бывший заместитель генерального директора по поставкам ОАО "Одесский НПЗ".