На заседании ТКГ в Минске стороны выразили готовность погасить задолженность и возобновить поставки воды на НКТ– Сайдик

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске (Беларусь) стороны выразили готовность погасить задолженность и возобновить поставки воды на неконтролируемые территории (НКТ) Донбасса, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

"Более результативной оказались дискуссия по поставкам воды в ОРЛО. В ходе обсуждения стороны показали общую готовность погасить задолженность и возобновить поставки", - сказал М.Сайдик журналистам в Минске по итогам заседания ТКГ в среду.

По его словам, также стороны обсуждали введение внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции, работающих на территории ОРДО и ОРЛО. "К сожалению, никаких решении по этим вопросам не было достигнуто", - сказал спецпредставитель ОБСЕ.