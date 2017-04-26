Экономическая подгруппа ТКГ не приняла никаких решений по вопросу блокады Донбасса – Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик заявляет, что никаких решений по вопросу транспортной блокады Донбасса и введения внешнего управления на украинских предприятиях не принято.

"Экономическая подгруппа обсудила решение о приостановлении транспортного сообщения через линию соприкосновения, также обсуждалось введение так называемого внешнего управления на предприятиях под украинской юрисдикцией на территории ОРДЛО", - сообщил М.Сайдик журналистам в среду в Минске по итогам заседания контактной группы.

Спецпредставитель отметил, что "к сожалению, никаких решений по этим вопросам принято не было".

Кроме того, он сообщил, что подгруппа по политическим вопросам традиционно обсуждала "формулу Штайнмайера".