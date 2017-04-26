События

18:52 26.04.2017

Боевики с начала суток 18 раз обстреляли силы АТО, боец ВСУ получил ранение

Боевики продолжают нарушать режим "Тишины" на Донбассе и с начала суток 18 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, а результате чего поранение получил один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Согласно сводке по состоянию на 18.00 среды, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук, на Приморском направлении из минометов калибра 120-мм члены незаконных вооруженных формирований вели огонь по позициям ВСУ у Широкино. Из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали опорные пункты в районе Водяного, а из гранатометов различных систем били по украинским позициям у Новотроицкого. Вблизи Марьинки действовали вражеские снайперы.

"На Донецком направлении минометами калибра 82-мм враг накрывал защитников Авдеевки и Верхнеторецкого, а из стрелкового оружия обстреливал защитников Новгородского. Также во Новгородским активизировался вражеский снайпер", - говорится в сводке.

На Луганском направлении из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра боевики били по опорным пунктам ВСУ вблизи Новоалександровки. Из минометов 82мм калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов били по позициям в районе Троицкого. Позиции у н.п. Попасная накрывали минометами калибра 120-мм. Из гранатометов различных систем и пулеметов больших калибров били по несущим службу бойцов ВСУ у Новозвановки.

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