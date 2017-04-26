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18:46 26.04.2017

В ПАСЕ потребовали от РФ выполнения предписания Суда ООН по Меджлису и украинскому языку в Крыму - Арьев

Глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев (народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко") сообщил, что 45 членов ПАСЕ подписали декларацию с требованием к Российской Федерации выполнить предписание Международного суда ООН относительно возобновления Меджлиса крымскотатарского народа и прекращения преследования украинского языка в Крыму.

"45 членов ПАСЕ из различных стран и политических групп подписали декларацию с требованием к оккупанту - РФ выполнить предписание Международного суда ООН относительно возобновления Меджлиса крымских татар и прекращения преследования украинского языка в Крыму", - написал В.Арьев на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Также, по его словам, подписанты четко отметили, что возобновление сотрудничества РФ с ПАСЕ возможно только после деоккупации Крыма и полного выполнения Россией Минских соглашений.

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