В ближайшее время продолжится работа подгруппы по безопасности и будет проведена верификация списков удерживаемых

В ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в среду в Минске стороны договорились о том, что в ближайшее время подгруппа ТКГ по безопасности продолжит свою работу, сообщает пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"На заседании Трехсторонней контактной группы заслушали предварительную информацию главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана о ходе расследования трагического инцидента, произошедшего с патрулем СММ ОБСЕ 23 апреля 2017 года в Луганской области. Договорились продолжить работу подгруппы по безопасности в ближайшее время", - написала Д.Олифер в своей странице в Фейсбук в среду вечером по итогам заседания.

Она также сообщила, что в кратчайшие сроки должна будет состояться верификация списков удерживаемых лиц.

"На 18 апреля 2017 года была запланирована верификация отказа граждан от перемещения на неподконтрольную Украине часть Донбасса. Однако в связи с позицией ОРДЛО мероприятие было сорвано. По итогам сегодняшней работы согласовано, что такая верификация состоится в кратчайшие сроки, в ней также примут участие представители ОБСЕ, СБУ, офиса украинского омбудсмена, матери удерживаемых лиц", - отметила пресс-секретарь Л.Кучмы.

Д.Олифер также напомнила, что украинская сторона была вынуждена прекратить поставки электроэнергии в ОРЛО ввиду целого комплекса негативных факторов, таких как рейдерский захват украинской частной и государственной собственности, отсутствие желания у представителей ОРЛО осуществлять платежи за потребленную электроэнергию.