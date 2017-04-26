В Минобороны Украины рассчитывают на дальнейшую материально-техническую поддержку США, в том числе и оборонительным вооружением

В Киеве первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак провел встречу с и.о. руководителя Управления по политико-военным вопросам Госдепартамента США Тиной Кайданов, в ходе которой стороны обсудили текущую ситуацию в районе проведения АТО и вопросы реформирования Минобороны Украины.

Как сообщает в среду пресс-служба Минобороны Укнраины, И.Руснак поблагодарил представителей госдепа за всестороннюю поддержку Украины со стороны США. "Соединенные Штаты Америки являются основным стратегическим партнером для Украины, всегда держат слово и выполняют обязательства. Мы благодарны США за всестороннюю поддержку в связи с агрессией Российской Федерации", - отметил он.

От имени Минобороны Украины и Вооруженных сил первый замглавы оборонного ведомства поблагодарил американскую сторону за материально-техническую помощь, предоставленную Украине начиная с 2014 года. "Рассчитываем, что ваша поддержка будет продолжаться и дальше и будет включать оружие оборонительного характера, которое позволит нам эффективно сдерживать российскую агрессию", - отметил И.Руснак.

Замминистра также отметил роль Госдепартамента США в помощи Украине и подчеркнул, что несмотря на вызовы и угрозы, Украина взяла курс на проведение глубокой военной реформы и приведения сил обороны к стандартам НАТО.

"В настоящее время в Украине приняты все стратегические документы военного планирования, подготовка которых осуществлялась при участии экспертов Альянса. В ходе реформирования основной упор делается на реформе управления силами безопасности и обороны Украины, системы подготовки ВСУ по стандартам НАТО", - подчеркнул первый замминистра обороны Украины.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сферах и направления оказания дальнейшей поддержки Украины со стороны США.