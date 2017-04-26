События

18:16 26.04.2017

Двое военных погибли во время учебных стрельб на полигоне в Чугуеве Харьковской области

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины погибли в ходе учебных стрельб на военном полигоне в районе г.Чугуев Харьковской области, сообщает оперативное командование "Восток" Вооруженных сил Украины.

"На Чугуевском общевоенном полигоне погибли двое военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады во время занятий по боевой подготовке", - говорится в сообщении оперативного командования "Восток" на странице в Фейсбук в среду.

Согласно сообщению, по факту гибели уже начато расследование.

"Все причины и обстоятельства трагедии будут выяснены во время расследования, которое началось под руководством заместителя командующего войск ОК "Восток"", - подчеркивается в сообщении.

Как проинформировала пресс-служба Министерства обороны Украины, с целью выяснения причин и обстоятельств трагедии на место происшествия прибыла и начала работу группа оперативного реагирования от представителей Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины.

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