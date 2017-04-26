СБУ проводит обыски в офисе "Укргазвыдобування"

Служба безопасности Украины проводит обыски в офисе ПАО "Укргазвыдобування", сообщила пресс-служба компании.

"Обыски проводятся представителями СБУ по определению следственного судьи Шевченковского района Киева об изъятии компьютерной техники у руководителей компании и серверов. Представители СБУ мотивируют обыски якобы незаконным использованием программного обеспечения, которое компания легально закупила через систему ProZorro", - отмечают в компании.

Пресс-служба "Укргазвыдобування" добавляет, что компания сотрудничает с представителями СБУ, однако действия силовиков могут дестабилизировать ее деятельность.

Как сообщалось, СБУ сегодня также проводила обыски в инвестиционной компании Dragon Capital (Киев).

Новость смотреть также на сайте Энергореформа