События

17:30 26.04.2017

Сотрудники СБУ задержали замкомандира одной из частей Нацгвардии в Киеве

Служба безопасности Украины задержала заместителя командира одной из воинских частей Нацгвардии, который отправлял своих бойцов охранять имущество предпринимателей и получал за это неправомерную выгоду.

"Оперативники спецслужбы задержали дельца в погонах во время получения неправомерной выгоды - квартальной "выручки" в сумме $15тыс.", - информирует пресс-служба СБУ в среду.

Задержали заместителя командира воинской части в Киеве, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

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